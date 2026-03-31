チョコレート菓子「キットカット」約12トン分が欧州で盗難被害に遭った/Phil Noble/Reuters（CNN）スイスの食品大手ネスレは、欧州で同社のチョコレート菓子「キットカット」40万個以上、約12トン分がトラックから盗まれたと発表した。同社の声明によると、イタリア中部の工場からポーランドへ向かう輸送中に盗まれたという。ネスレは「車両と積み荷は現在も所在不明であり、地元当局およびサプライチェーン（供給網）の関係先と緊