アイドルグループ、＃Mooove！の姫野ひなのが31日までに、インスタグラムを更新。グラビア掲載を告知した。発売中の「週刊ビッグコミックスピリッツ」の表紙グラビアを飾っている姫野は「去年7月に人生初の表紙をスピリッツさんで担当させていただいて、こんなに早く帰ってこれると思わなかった皆の応援のおかげだよ」とファンに感謝。花柄ビキニ姿のオフショットを添えた。またアザーカットも公開されており、濃いピンクのビキ