なぜ大学の運動部では、性暴力や薬物事件が繰り返されるのか。順天堂大学准教授の小野雄大さんは「問題は一部の学生の資質ではなく、勝利至上主義と閉鎖的な組織構造が背景にある。そこにメスを入れなければ、同様の事件は今後もなくならない」という――。（第1回）※本稿は、小野雄大『体育会系』（中公新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／fstop123※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fstop123■スポー