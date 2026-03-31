アニメ「推しの子」で星野アイが所属する苺プロダクションは、アイをトップアイドルに育てていきます。アニメの中では、芸能界の裏事情も出てきて、事務所とアイドルの間のギャラ分配が気になった方もいるでしょう。 本記事では、芸能界の出演料・ギャラの分配の仕組み、「売れていない間は事務所が赤字を被る」構造までを解説します。 芸能界のギャラはどこに入る？ お金の基本的な流れ アイドルのギャラはまず事務