子どもの便秘はよくあるため、つい様子見しがちだ。しかし、小児科医の森戸やすみさんは「よく下剤を使うとクセになるというが、むしろ便秘を放置するとクセになってしまうので、早めの対処が大切だ」という――。写真＝iStock.com／T Turovska※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／T Turovska■どういう状態が「便秘」なのか「毎日うんちは出ているのに便秘」という子どもがいるのをご存じでしょうか。子どもの便秘は決して