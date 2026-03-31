親子間では、車などの資産を「安く譲る」ケースもあるでしょう。例えば、時価500万円程度とみられる車を息子に100万円で譲った場合、「お金を受け取っているのだから贈与にはならないのではないか」と考える方もいるかもしれません。 もっとも、税務上は「代金を受け取ったかどうか」だけで判断されるわけではありません。著しく低い価額で財産を譲り受けた場合には、時価との差額について贈与とみなされる可能性があり