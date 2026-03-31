『バイオハザード』実写版の悪役アルバート・ウェスカーには、ドラマ「ザ・ボーイズ」ホームランダー役のアントニー・スターが適役？たびたびネットで起こる話題について、スター本人が反応を示した。 ウェスカーは、ゲーム版『バイオハザード』シリーズを象徴する人気ヴィランのひとり。表向きは特殊部隊S.T.A.R.S.の隊長として振る舞いながら、