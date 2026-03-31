女性から「会いたい」と連絡がきた場合、それが友達としてか、恋愛対象としてなのかによって、男性側のテンションは大いに変わってきます。男性が恋愛のムードを感じ取るのはいったいどのようなシーンなのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「『会いたい』と言われて男性のテンションが上がる状況」をご紹介します。【１】ランチタイムに「今晩、ご飯食べに行かない？」と突然誘われる「お昼に