森田ひかる 学生向け短編アニメコンペティション「AnimeJapan 新人クリエイター大賞 2026」の授賞式が『AnimeJapan 2026』会期中だった28日に行われ、ゲストとしてAnimeJapan 2026 アンバサダーの櫻坂46（AnimeJapan 2026 アンバサダー）松田里奈・森田ひかる・谷口愛季・中嶋優月・的野美青）が出席し、見守った。グランプリに輝いたのは、京都精華大学マンガ学部・アニメーション学科の原優衣さん(4年)による「PO