櫻坂46の森田ひかる、的野美青が『AnimeJapan 2026』会期中だった28日、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期直前スペシャルステージに登壇した。同アニメの主題歌のオープニングテーマとして櫻坂46の「What's “KAZOKU”?」が起用。的野は「大好きなアニメの主題歌を歌わせて頂けるとのことで本当に光栄です」と喜んだ。また森田は「『夜桜さんちの大作戦』のアニメの原作のテーマになっている、家族の絆にフィーチャーしたとても