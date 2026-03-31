【日本代表担当・金川誉】前日練習が行われた聖地・ウェンブリーのメディアセンター。英スカイスポーツの画面には『ＷＯＲＬＤＣＵＰＢＲＥＡＫＯＵＴＳＴＡＲＳ』の文字が躍っていた。２０２６年北米Ｗ杯で爆発が期待される新星として、ライプチヒのコートジボワール代表ＦＷヤン・ディオマンテ（１９）、バイエルンのドイツ代表ＭＦレナート・カール（１７）らと共に、日本代表ＦＷ上田綺世（２７）が並んだ。番組内で