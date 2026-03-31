フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜午前５時２５分）は３１日、警視庁に傷害容疑で書類送検されたタレントで「デヴィ夫人」として知られるデヴィ・スカルノ氏が３０日に在宅起訴されたと報じた。この事件は、都内の飲食店で昨年２月に自身の事務所の女性従業員にグラスなどを投げつけた暴行の疑いが持たれているデヴィ・スカルノ氏が、都内の動物病院で昨年１０月に当時、マネジャーだった女性に全治２週間のけがをさせ