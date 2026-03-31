エレガントなデザインで多くの女性を魅了するDiorから、新作バッグコレクションが登場♡今回の主役は、ブランドの象徴ともいえるリボンをモチーフにした「メダリオン」シリーズ。上品さとモダンな雰囲気を兼ね備えたデザインで、日常のコーディネートをワンランク格上げしてくれる注目のアイテムです♪ アイコンモチーフの新たな魅力 © JEAN-MARIE BINET 1947年のメゾン創設以来、大切