鈴木亮平が主演を務めたTBS系日曜劇場『リブート』が3月29日に最終回を迎え、全10話の累計視聴人数が4256.4万人に達したことが分かった。怒涛の展開と先の読めないストーリーで注目を集めた本作は、高い視聴実績とともに大きな反響を残した。【写真】最終回にサプライズ登場！ネットが驚いた”新キャスト”同作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、顔を変えて別人として生きながら事件の真相に迫るエクストリーム