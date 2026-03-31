経済産業省が31日発表した2月の鉱工業生産指数速報（2020年＝100、季節調整済み）は、前月と比べ2.1％低い102.3だった。3カ月ぶりに低下した。基調判断は「一進一退」で据え置いた。業種別では15業種のうち、自動車や金属製品など12業種が低下。鉄鋼・非鉄金属と化学といった3業種は上がった。先行きは3月が3.8％上昇、4月も3.3％上昇と見込んだ。