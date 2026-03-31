ジェンダーレスモデルとして活動する井手上漠（23）が31日までに自身のインスタグラムを更新。最近のメイクのこだわりを明かした。自身のインスタグラムで「最近のメイクのこだわりは、肌のトーンをあげすぎない、生を引き出す質感、まつ毛を控えめにする、くちびるを欲張る、です」とつづった。写真では接近の自撮りショットや歯磨きするソロオフショットなどを投稿した。ネットでは「大人な雰囲気」「可愛い！」「ナチュ