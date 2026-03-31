危険運転致死傷罪の飲酒量と速度の数値基準を明記した改正法案が閣議決定されました。危険運転致死傷罪の要件はアルコール濃度や速度の基準があいまいだと指摘されてきました。31日午前に閣議決定された改正法案では、アルコール濃度について「呼気1リットルあたり0.5ミリグラム以上」の場合に危険運転にあたるとしていて、この数値に達すると運転能力が低下するとしています。速度については、高速道路と一般道で基準を分け、最高