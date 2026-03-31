「かわいい孫のためだから」と続けてきた教育費援助。その結果、老後資金はいつの間にか半減していました。医療や介護の不安が現実味を帯びるなか、資金の先行きに追い詰められ、病院のベッドで先々への不安に駆られることに――。今回は、子どもに頼まれて孫の教育費を援助し続けた80代夫婦の事例から、老後破綻を防ぐポイントをCFPの松田聡子氏が解説します。かわいい孫への援助を続けて20年超…ふと気づいた「危機的状況」「孫