30日昼ごろ、湯沢市三梨町で住宅や車庫、山林などを焼く火事がありました。けがをした人はいませんでした。湯沢警察署の調べによりますと30日午後0時20分ごろ、湯沢市三梨町字蟹沢の住家から出火しました。付近の住民が火元の車庫付近から炎が上がっているのを見つけ消防に通報しました。火は約3時間半後に消し止められましたが、火元の木造一部2階建ての住宅が全焼し、住宅に棟続きの小屋と車庫1棟も全焼しました。また、火元の住