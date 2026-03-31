新開発「“純ガソリン”エンジン」発表に反響殺到！自動車業界全体がEV（電気自動車）へのシフトを推し進める2026年現在。内燃機関のフィーリングを愛するクルマ好きにとって、胸が熱くなる明るいニュースが飛び込んできました。【画像】超カッコイイ！ これが新開発「ガソリンエンジン」搭載モデルです！（24枚）2026年3月16日、フランスの自動車メーカー「プジョー」が、完全新設計とも言える新世代の“純ガソリンエンジン