３１日午前１時４５分頃、見附市新町の割烹 角屋から出火しました。火は午前５時１５分頃に鎮圧状態になりましたが、警察によりますと、この火事で現在角屋を含む５棟程度が焼けたということです。けが人の情報はありません。出火当時、店内には従業員がいたということです。