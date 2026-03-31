累計販売数12億枚を突破した『サボリーノ』をはじめ、『乾燥さん』『ももぷり』などの大ヒットコスメを開発してきたBCLカンパニーの齊藤久美子さん。女性の本音を的確に捉え、共感と信頼を得てきたその商品開発の起点には、常に「自分を観察する」という視座があることが判明しました。ヒット商品を世に送り出すのと同時期に出産も経験し、現在は2児の母。さらには女性役員にも抜擢された齊藤さんに、「自分ごと」を軸に組織や会