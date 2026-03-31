東京都区部消費者物価指数の推移総務省が31日発表した3月の東京都区部の消費者物価指数（中旬速報値、2020年＝100）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合指数が111.0となり、前年同月比で1.7％上昇した。伸び率は2月の1.8％から縮小した。東京都区部の指数は全国の物価動向の先行指標となる。天候による価格の変動が大きい生鮮食品を除いた指数が重視される。