団体競技のサッカーにおいて自主練時に考えるべきこととは チームの課題から自主練の内容を考えよう 【どうして】常に試合と結びつけて練習を考えることが大切 チームとしてどんな戦いをするのかを理解する もっとうまくなりたいと自主練習にはげむことはとてもよいことです。自分の課題を克服するために自主練習をしてくことも大事ですが、順番としてはチームの課題、グループの課題、個人の