緩急のつけどころとは？シンデレラ曲線で読者を物語に引き込む！ 物語には緩急をつけることも重要 物語に緩急をつけることで、 読者の感情を揺さぶり、物語のなかにぐっと引き込むことができます。 P.18～19でストーリーをつくる際は起承転結を考慮すべきと解説しましたが、 それにプラスして、 物語のストーリーに緩急をつけることも忘れてはいけません。 なぜ、 緩急が大切なのか。 それは、