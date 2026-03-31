細胞レベルで若返りができる！話題の「オートファジー」っていったいなに？ オートファジーって何？ 外見を若々しく保つために肌のお手入れはしても、細胞そのものから若返らせようと考える人は少ないかもしれません。皮膚が一定の周期で生まれ変わるのは、細胞のターンオーバー（新陳代謝）によるもの。同じように、内臓、骨、血管など、全身を構成するおよそ37兆個の細胞も、日々