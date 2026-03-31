リスク回避の動きイランが満載クウェート原油タンカー攻撃、流出の可能性 ドバイ港に停泊中のクウェートの原油タンカーがイランの攻撃を受け、原油が周辺海域で流出した可能性がある。事故当時、原油は満載状態だった。 事故報告を受け原油先物が急伸。1バレル＝106ドル台に乗せている。NY金先物は下落、米株先物は急反落しダウは100ドル近く下げている。為替市場では有事のドル買いが優勢。