◆米大リーグブルージェイズ―ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ロッキーズの菅野智之投手（３６）が３０日（日本時間３１日）、ブルージェイズ戦で移籍後初登板し、１点リードの３回２死からスプリンガーに同点アーチを被弾した。カウント２―２から８９・６マイル（約１４４・２キロ）の真ん中低めカットボールを完璧に捉えられ、左中間スタンドに運ばれた。ブルージェイズには巨人時代のチーム