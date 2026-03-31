パレスチナ自治区・ヨルダン川西岸でイスラエル軍の兵士がCNNの記者らに暴行を加えた事件をめぐり、イスラエル軍は数百人規模の部隊の活動を停止して撤収させると発表しました。【映像】兵士たちと記者らの様子（実際の様子）CNNによりますと、ヨルダン川西岸で26日取材を行っていたCNNの取材陣に対し、イスラエル軍の兵士がカメラマンの首を絞めて持っていたカメラを壊したということです。取材陣と付近にいたパレスチナ人