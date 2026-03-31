30日、米ピッツバーグの空港で保安検査を行うTSA職員（AP＝共同）【ワシントン共同】米主要メディアによると、トランプ米政権は30日、国土安全保障省の予算失効に伴って2月中旬から未払いとなっていた運輸保安局（TSA）職員への給与支払いを始めた。全米各地の空港ではTSA職員不足の影響で保安検査に長蛇の列ができていたが、待ち時間が短縮されるなど混乱は解消に向かった。米南部ジョージア州アトランタやテキサス州ヒュース