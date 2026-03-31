30日の参議院予算委員会で、共産党の仁比聡平議員が、在日米軍のイラン攻撃参加をめぐって質問した。【映像】仁比氏「独大統領は米の国際法違反を非難」（実際の様子）仁比議員はまず「佐世保から出撃した強襲揚陸艦トリポリを軸に、沖縄キャンプハンセンの第31海兵遠征部隊、岩国のF35Bなど上陸作戦、地上戦の精鋭部隊がイラン近辺に到着したとされています。横須賀のイージス艦や三沢からのF16戦闘機も参加している。政府に