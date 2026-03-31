３１日の東京株式市場は大きく売り先行でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比５０３円安の５万１３８２円と続落。 前日の欧州株市場で主要国の株価は総じて上昇したが、米国株市場では半導体関連を中心にハイテク株の下げが目立った。ＮＹダウは一時４６０ドル弱上昇する場面があったが、その後は値を消す展開で、終値でプラス圏は維持したものの戻り売り圧力の強さが確認された。きょうの東京市場でも米半