ウォン・カーウァイが監督を務めた映画『花様年華』が4K版となり、未公開の短編『花様年華2001』と同時上映される『花様年華 25周年特別版』が、5月1日よりシネマート新宿、Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下、グランドシネマサンシャイン池袋ほかで全国順次公開されることが決定した。 参考：ジャン＝リュック・ゴダールの特集上映開催決定『愛の世紀』4K修復版など国内初上映も 第53回カンヌ国際映画祭に