Ｒｅｔｔｙが急動意、全体軟調相場に抗してカイ気配スタートとなった。クチコミを特長とするグルメプラットフォームの運営を行っており、業績面は低調で株価も２００円未満の低位に放置されているが、足もとで個人投資家の短期マネーなどの買いを引き寄せている。３０日取引終了後、２６年９月期業績予想の修正を発表、最終利益を従来予想の３２００万円から１億２４００万円（前期実績は１１００万円の黒字）