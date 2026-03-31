糖尿病の方や血糖値が気になる方にとって、和菓子の摂取は慎重に考える必要があります。糖質を多く含む和菓子は血糖値に影響を与えやすいため、適切な知識を持つことが重要です。本章では、糖尿病における糖質管理の重要性と、和菓子を楽しむための具体的な注意点について解説します。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科） 2014年 宮城県仙台市立病院 医局 2016年 宮城県