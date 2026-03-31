春うつは適切な対処や治療によって改善が見込めますが、放置すると慢性化するリスクもあります。回復のプロセスには個人差があり、一進一退を繰り返すこともあります。また、翌年の春に再び症状が現れる方もいるため、再発予防のための継続的な取り組みも大切です。予後の見通しと長期的なケアのポイントについてご説明します。 ※春うつは正式な病名ではなく、春の環境変化や気候変動によって引き起こされる抑うつ状態や適応障害