31日8時49分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比505ポイント安の3万1725ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2120.22ポイントに対しては395.22ポイント安。 株探ニュース