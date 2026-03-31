31日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝159円83銭前後と、前日午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円12銭前後と57銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース