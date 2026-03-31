中国メディアのIT之家によると、人工知能（AI）の普及後に職場における業務量が減少するどころかむしろ増加していることが最新の研究データで明らかになった。IT之家がTechradarの報道として伝えたところによると、AIの急速な普及は、人間がより速く作業を完了し、職場の負担を軽減できるという印象を与えている。しかし、ActivTrak Productivity Labの2026年版「職場の現状」のデータによると、職場での業務量は多くの人が予想し