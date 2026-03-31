「マーリンズ−ホワイトソックス」（３０日、マイアミ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は「２番・ＤＨ」で先発出場し、四回の第３打席でＡＢＳチャレンジを成功させるも空振り三振に倒れた。１死満塁からかつてドジャースでプレーしたバルガスが満塁本塁打を放ち、８点リードとなって迎えた第３打席。敵地がブーイングに包まれる異様な雰囲気の中、初球のカーブを見逃し、２球目の内角低めにバットが止まったものの、３球