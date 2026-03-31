◇インターリーグホワイトソックス―マーリンズ（2026年3月30日マイアミ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が30日（日本時間31日）、敵地でのマーリンズ戦に「2番・DH」で先発出場。初めての「ABSチャレンジ」を行った。初回1死からの第1打席はマーリンズ・パダックのチェンジアップを捉えられず、二ゴロ。先制直後の3回2死一塁からの第2打席もチェンジアップにタイミングを外されたが、打球は投手の右前方へ力な