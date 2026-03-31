取材に応じるハワイ大のキッカー松澤寛政＝米バージニア州アッシュバーン（共同）【アッシュバーン共同】米NFLのドラフト指名候補選手が技術や身体能力を披露する「プロデー」が30日、バージニア州アッシュバーンで行われ、ハワイ大のキッカー松澤寛政は「思い通りにはいかなかった。ミスが多かった」と首をひねった。大勢のスカウトが見守る中、自ら距離を定めてキックを放ち続けた。約55ヤードのキックは成功させたが、ゴー