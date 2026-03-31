Image: リムルフィット こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。実家に帰省するたび、母の歩幅が少しずつ小さくなっている。散歩を勧めても「転ぶのが怖いから」と返されると、それ以上は言いにくいのが正直なところです。そんなとき役立ちそうなのが、EMS（筋電気刺激）搭載の歩行トレーニングマシン「EMS Step Walker」。こちらの製品のプロジェクト