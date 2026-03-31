「投げていく中で空振りの取れるまっすぐと、ファウル取れるまっすぐと自分の中ですごい手応えがあるので、投げていて嫌な感じもしないですし、どんどんバッターの反応も見れるようになってきました。そこはすごい自分にもプラスになるのかなと思います」ロッテの高卒3年目・木村優人が18時30分からの日本ハム戦に今季初先発する。木村はオープン戦4試合・18回を投げ、防御率3.50。公式戦前最後の登板となった3月24日のヤク