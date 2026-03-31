今回は、筆者の知人A子さんから聞いたエピソードをご紹介します。小学生の娘たちは映画館が苦手なのですが、ある日、A子さんのお母さんから映画館へ行こうと誘われました。事情を伝えて断ると、「行けないなんて可哀想」と言われ、A子さんは思わず胸が痛んだそうです。「映画館じゃなくても映画は楽しめる！」そう伝えたくて、自宅での鑑賞スタイルを見てもらうことにしたA子さん。すると、思いがけない反応が返ってきたので