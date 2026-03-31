【スターバックス】では、春にぴったりの新作ビバレッジを続々と発売。第1弾ではシュークリーム、第2弾ではストロベリーと、さまざまフレーバーで春を楽しめるラインナップになっています。そのなかでも今回は、シャリシャリ食感と柑橘の爽やかな飲み心地が特徴の「新作ドリンク」にぴったりなカスタムをまとめました。 シトラス果肉を加えて爽やかさアップ！ いよかん、うんしゅうみ