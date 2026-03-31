朗読の様子 川島零士、本渡 楓、小西克幸、鬼頭明里、興津和幸、悠木碧、松岡禎丞、内山夕実が『AnimeJapan 2026』会期中だった28日、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期直前スペシャルステージに登壇。「夜桜家の日常」を描いた、この日だけの書き下ろし朗読劇を生披露した。このなかでゴリアテの声をあてた松岡禎丞がアドリブを展開。その後のセリフを担当した悠木碧は「ゴリアテがしゃべってる！その後の人の