車は単なる移動手段であるだけでなく、オーナーのライフスタイルを彩るアイテムでもある。「自分らしい車に乗りたい」という願いを叶えるうえで、まず手をつけやすいのが足元を飾るホイールだ。 近年では軽自動車などでも、純正オプションで選べるホイールが増えている。いまやホイール選びは限られた車好きの特権ではなく、多くの人にとって「センスを表現する場」になっているのだろう。 今回紹