花江夏樹、本村玲奈 本村玲奈（ココ役）、花江夏樹（キーフリー役）、渡辺歩監督が『AnimeJapan 2026』会期中だった28日、TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」（４月６日スタート）のステージに立った。ココ役の本村玲奈と、キーフリー役の花江夏樹。キャラクターの衣装や帽子を着用して登壇した。トークで本村は、声優を志すきっかけとなった憧れの花江との共演に喜びを示し「花江さんのお芝居に憧れて目指して、