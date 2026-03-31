◆米大リーグブルージェイズ―ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）日本ハムと楽天でプレーしていたブルージェイズのポンセ投手が３０日（日本時間３１日）、ロッキーズ戦に先発したが、アクシデントに見舞われた。今季、５年ぶりにメジャーに復帰した右腕。２回まで無失点に抑えていたが、３回１死三塁の場面で、一塁側へのゴロを処理しようとした際に右足付近を痛めた。そのまま倒れ込むとその後は